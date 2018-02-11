Подтвердилось сообщение о том, что погибший в результате авиакатастрофы в России Намиг Гахраманов является по национальности азербайджанцем.
При этом представитель оперативного штаба на месте крушения сообщил РИА Новости, что гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились.
«Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается», — сказал собеседник.
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Среди пассажиров упавшего в Подмосковье авиалайнера «Саратовских авиалиний», возможно, был один азербайджанец.
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Мощный хлопок предшествовал крушению Ан-148 в Подмосковье, рассказывают очевидцы события. Об этом сообщает «Россия-24».
«Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали», – сказал свидетель крушения.
Еще одна свидетельница события в эфире телеканала сообщила, что хлопок был «очень громким», в связи с чем местные жители подумали о происшествии на котельной.
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Телеграм-канал Mash опубликовал радиопереговоры с экипажем пассажирского самолёта «Саратовских авиалиний» Ан-148, потерпевшим крушение в Раменском районе Подмосковья.
На записи слышно, что экипаж воздушного судна не давал ответа после нескольких вызовов московских диспетчеров.
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Неподалеку от места падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.
На месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, шансов выжить у них не было.
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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», по предварительным данным, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Прибывшие на место крушения спасатели нашли «большое количество тел погибших и фрагментов тел».
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Опубликовано первое видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье. На месте работают экстренные службы.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — отметила она.
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Как передает ТАСС, выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет.
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Как сообщает телеграм-канал Mash, экстренные службы проверяют информацию о крушении пассажирского самолёта в Раменском районе Московской области. Предварительно, речь идёт об пропавшем с экранов радаров самолёте Ан-148.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пропавший самолет принадлежит «Саратовским авиалиниям». Он пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск.
«Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — заявил источник.
По данным источника RT в экстренных службах, самолёт, предположительно, упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. На борту судна могли находиться более 70 человек.
Позже сотрудники экстренных служб обнаружили обломки пассажирского самолёта Ан-148, вылетевшего из Домодедово. Как сообщает телеграм-канал Mash, предполагаемое место крушения находится в поле возле деревни в Раменском районе.
На борту лайнера находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
Источник РИА Новости сообщает, что самолёт пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово