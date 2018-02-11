Подтвердилось сообщение о том, что погибший в результате авиакатастрофы в России Намиг Гахраманов является по национальности азербайджанцем.

При этом представитель оперативного штаба на месте крушения сообщил РИА Новости, что гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились.

«Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается», — сказал собеседник.

***

Среди пассажиров упавшего в Подмосковье авиалайнера «Саратовских авиалиний», возможно, был один азербайджанец.

***

Мощный хлопок предшествовал крушению Ан-148 в Подмосковье, рассказывают очевидцы события. Об этом сообщает «Россия-24».

«Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали», – сказал свидетель крушения.

Еще одна свидетельница события в эфире телеканала сообщила, что хлопок был «очень громким», в связи с чем местные жители подумали о происшествии на котельной.

***

Телеграм-канал Mash опубликовал радиопереговоры с экипажем пассажирского самолёта «Саратовских авиалиний» Ан-148, потерпевшим крушение в Раменском районе Подмосковья.

На записи слышно, что экипаж воздушного судна не давал ответа после нескольких вызовов московских диспетчеров.



***

Неподалеку от места падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

На месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, шансов выжить у них не было.

***

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», по предварительным данным, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Прибывшие на место крушения спасатели нашли «большое количество тел погибших и фрагментов тел».