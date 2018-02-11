Четыре американских болельщиц необычным образом решили поддержать своего соотечественника на соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Как пишет RT, американки решили раздеться в центре санных видов спорта «Альпензия» во время выступления Криса Маздзера. Температура воздуха во время соревнований составляет около -10 °С.