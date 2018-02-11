Как пишет RT, американки решили раздеться в центре санных видов спорта «Альпензия» во время выступления Криса Маздзера.
Температура воздуха во время соревнований составляет около -10 °С.
Как пишет RT, американки решили раздеться в центре санных видов спорта «Альпензия» во время выступления Криса Маздзера.
Температура воздуха во время соревнований составляет около -10 °С.
Дата: 2018/02/11 22:08
Раздел: Спорт
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