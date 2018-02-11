Военные Китая осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад в трактате полководца Сунь Цзы, основу которой составляет принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении». Об этом сообщает National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.

По словам исследователей, ознакомившихся с документом, в случае столкновения с США китайские военные попытаются сделать так, чтобы американцы не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.

При этом отмечается, что Китай планирует «поразить» и дезориентировать американских военных, выведя из строя их систему обработки данных и передачи приказов командования.