Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

В некоторых местах ожидаются дожди, туман. Днем преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 2-5 °, днем 7-10 ° тепла.

В Нахчыванской автономной республике ночью в некоторых местах ожидается снег. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем — 10-15 ° тепла.

Завтра в районах Азербайджана будут дожди, днем осадков преимущественно не ожидается. В отдельных местах возможен туман. Восточный ветер будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 1-6 °, днем — 9-14 ° тепла.