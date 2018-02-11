Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету «Кадр» (Qadr).

Как передает АПА со ссылкой на Fars, жидкотопливная ракета дальностью полета 2 тысячи километров была представлена публике в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране.

Ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей. Запуск ракеты возможен как с подвижной пусковой установки, так и из пусковой шахты. Ракета оснащена системой, которая позволяет скрыть ее передвижения от радаров.

В ходе мероприятий также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности «Фаджр-5» (Fajr 5) и противотанковая управляемая ракета «Туфан 2-М» (Toufan 2-M).

Кроме того, публике была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса «Фатех», которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение.

По данным агентства, в мероприятиях, посвященных годовщине революции, принимают участие миллионы человек по всей стране.