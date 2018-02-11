Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел в Стамбуле переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Как сообщает «Анадолу», в пресс-службе главы Турецкого государства сообщили, в ходе встречи Калына и Макмастера подчеркнута значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства между Турцией и США.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и по совместным усилиям по преодолению стратегических вызовов, с которыми столкнулись союзники, в лице Турции и США.

Были детально проанализированы темы, оказывающие негативное воздействие на двусторонние отношения, а также вопросы совместной борьбе с проявлениями терроризма.