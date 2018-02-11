11 февраля в Баку состоялась церемония принятия сана епископа ординарием католической церкви в Азербайджане Владимиром Фекете.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемонию в католической церкви Святой Марии провел находящийся с визитом в нашей стране секретарь Ватикана по отношениям с зарубежными государствами, архиепископ Пол Ричард Галлахер.

В церемонии участвовали религиозные деятели, руководители и представители различных конфессий в нашей стране, представители общественности, послы зарубежных государств.

Пол Ричард Галлахер отметил, что принятие Владимиром Фекете сана епископа – очень радостное событие и является высокой оценкой его заслуг в развитии межрелигиозных отношений в Азербайджане. Это также свидетельствует о важном значении, придаваемым Святым Папой католической общине в Азербайджане, и связям с этой страной.

Напомним, что Владимир Фекете был назначен старшим священником в католическую церковь в Баку в 2009 году. С 2011 года работает в должности префекта Апостольской префектуры.