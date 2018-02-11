В Баку сгорел пассажирский автобус.

Об этом сообщило Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, инцидент произошел с пассажирским автобусом № 173 с государственным регистрационным номером «10-TF-379».

Во время происшествия пассажиры немедленно покинули автобус, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности двигателя автобуса.

Как отмечает БТА, регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 173 осуществляются со стороны ООО «Бакинское автотранспортное предприятия № 3». Несмотря на то, что предприятие имеет производственную базу, транспортные средства не отвечает требованиям пассажироперевозок. Ремонт автобусов на базе а также ежедневные технические вопросы не решаются должным образом. В связи с отмеченными недостатками БТА неоднократно делало предупреждения вышеупомянутому предприятию. Халатное отношение к пассажироперевозческой деятельности также беспокоит пассажиров. В течении дня поступает много звонков с жалобами на маршрутные линии, которые эксплуатируются ООО «Бакинское автотранспортное предприятия № 3». По этой причине за последний год несколько маршрутных линий перестали использоваться этим предприятием. Несмотря на все это, предприятие не провело никаких действенных мер связанных с капитальным ремонтом автобусов.

«Еще раз отметим, что безопасность и комфорт пассажиров является одной из основных задач для Бакинского транспортного агентства. Те, кто допускают халатность в этом деле и не соблюдают требования, связанные с безопасностью пассажиров, будут отстранены от маршрутной сети», — предупредило БТА.