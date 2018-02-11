Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен (на фото) встретился за обедом с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом и Ким Е Чжон — младшей сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — и других членов делегации.

Северокорейские представители прибыли в Южную Корею для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Накануне северокорейскую делегацию принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Ким Ен Чжун от имени своего брата пригласила главу южнокорейского государства посетить Пхеньян, а также передала письменное послание Ким Чен Ына.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье, что северокорейская делегация провела в Южной Корее «откровенные и беспристрастные» переговоры. Вместе с тем, как обратили внимание наблюдатели, в сообщении агентства не упоминается о приглашении Ким Чен Ына Мун Чжэ Ину.