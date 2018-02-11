Необходимо привлечь к уголовной ответственности всех тех, кто снял и распространял видео с фактами сексуального насилия над 13-летней девочкой. Помимо преступления сексуального характера, здесь имеет место распространение детской порнографии, что не только противозаконно, но и привело к тому, что затравленный ребенок пытался покончить с собой.

Об этом Sputnik Азербайджан заявила правозащитница, председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, комментируя скандал, разгоревшийся в связи с вопиющим инцидентом, произошедшим в образовательном комплексе номер 132-134 в Баку.

Отметим, что в социальные сети попало видео, снятое в школьной раздевалке, где 11-классник Р. Д. (по информации СМИ, являющийся внуком экс-главы министерства обороны Азербайджана Дадаша Рзаева) вступил в половую связь с семиклассницей. В связи с этим директор комплекса исключил детей из школы.

Затем Бакинская городская прокуратура сделала официальное заявление о задержании одиннадцатиклассника и возбуждении уголовного дела по статье 150.3 (действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшему, в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса АР.

Согласно сообщению, если вина юноши будет доказана, он понесет ответственность. Статья подразумевает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В настоящее время следствие продолжается.

Однако, по словам Агазаде, в настоящее время многие пытаются найти в интернете видео и посмотреть его.

«Случилось то, чего я так боялась. Девочка впала в глубокую депрессию и думает о суициде. Мы не должны этого допустить! Десятого февраля девочка вышла в прямой эфир через социальную сеть Instagram и стала резать вены на руках. Она сказала, что делала это сто раз, после того, что с ней произошло», — сказала Агазаде.

По ее словам, очевидно, что школьница и ранее была жертвой насилия, но об этом почему-то никто не говорит. Агазаде не верит, что насильника осудят, скорее обвинят во всем девочку, поэтому необходимо встать на ее защиту. Она подчеркнула, что люди должны понимать: девочка — жертва насилия, ее склонили к сексу.

По словам правозащитницы, у девочки большие психологические проблемы и она готова помочь ей, если ребенка приведут в реинтеграционный центр.

«До меня дошли слухи, что родные юноши звонят журналистам и требуют не писать о нем, потому что он внук бывшего министра», — говорит Агазаде.

Правозащитница отметила также, что мать девочки должна встать на защиту дочери, не отдать ее на растерзание и призвала общественность проявить благоразумие: ведь речь идет о судьбе и жизни ребенка.