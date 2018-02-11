Фигурное катание — прекрасный вид спорта, в котором фигуристы на льду совершают такие движения, которые мы даже представить себе не можем.

Выйдя на лёд, мы начинаем скользить и спотыкаться, как Бэмби, тогда как фигуристы движутся грациозно и плавно. Возможно, поэтому выступления на льду так завораживают. Об этом пишет «Рашпиль» со ссылкой на FaithTap.

Когда французский дуэт фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре решил посостязаться за первое место на Командном чемпионате мира по фигурному катанию 2017 в Японии, они легко обошли соперников, оставив зрителей подбирать челюсти с пола.

Пара выработала просто сверхъестественную связь на льду, что позволяет Ванессе всецело довериться Моргану, когда он подхватывает и кружит её. В результате они показывают настоящие чудеса командной работы.

На выступлении в Японии они катались под классический хит of Simon & Garfunkel «The Sound Of Silence» в исполнении группы Disturbed. Синхронное катание и идеально исполненные трюки просто волшебно легли на музыку.

На заднем плане видны зрители, неотрывно следящие за каждым движением. Можно только представить себе, что чувствовали судьи!

Спокойная, почти грустная песня в сочетании с чёрными костюмами придаёт меланхоличную атмосферу яркому и выдающемуся выступлению. Начальный прыжок с разворотом фигуристы исполнили в тандеме.

Судьи выставляют баллы за чёткость исполнения разных движений, и этот дуэт получил максимальную оценку. Их выступление — само совершенство.

Морган подбрасывает Ванессу в воздух, будто она не тяжелее пёрышка. Она без труда приземляется на лёд в тончайших коньках.

Обратите особое внимание на отметке 1:50 в видеоролике — в этот момент Ванесса и Морган делают нечто, что поразит вас до глубины души.

Вы буквально забудете дышать, наблюдая за потрясающим приземлением этой пары.

Неудивительно, что после выступления дуэта зрители встали и поблагодарили их овацией!

Смотрите сами на это чудо фигурной хореографии: