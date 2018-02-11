Сотрудники Службы безопасности задержали на Днепропетровщине азербайджанца, который в своей стране обвиняется в мошенничестве и объявлен в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском на Днепропетровщине гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Азербайджане мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Мошенничество с нанесением значительного и особо крупного ущерба» уголовного кодекса страны.

«Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая наносит вред национальным интересам нашего государства, в частности в экономической и этно-конфессиональной сферах», — рассказали в спецслужбе.

Сейчас иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.