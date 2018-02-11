Британские СМИ рассказали необычную историю жизни индийского принца Манвендра Сингха Гохила. Он вырос в огромном роскошном дворце в процветающем Гуджарате. Его всегда окружали слуги. Казалось бы, что его жизнь была свободна от проблем, но это не так.

Independent пишет, что сын и вероятный наследник Махараджи Раджпипла в Гуджарате в Западной Индии вынужден был окутывать тайной от общественного мнения свою сексуальную ориентацию. В 1991 году он женился на принцессе штаба Джабуа в Мадхья-Прадеше и жил ложью, а его брак не приносил детей. В какой-то момент принц не выдержал и признался своей жене, что он гомосексуалист. Через два года после свадьбы женщина подала на развод, несмотря на то, что в то время в Индии это было сделать практически невозможно. Секс между людьми одного пола в Индии карается по закону. 52-летний мужчина в течение многих лет после развода скрывал свою тайну. Бывшая супруга сдержала обещание и никому не раскрыла секрет.

В 2002 году у Мавендры случился нервный срыв. Он попал в больницу. Именно там психиатр рассказал родителям принца, что их сын гей. Шокированные родители настаивали на том, что об ориентации Мавендры никто не должен знать. Принца пытались вылечить – использовались и медицинские методы, и религиозные.

Жизнь принца превратилась в еще больший хаос после того, как он публично объявил о своей ориентации. Это признание стало информационной бомбой. Журналисты из всех стран мира муссировали эту новость. В его родном штате Раджпипла были сожжены чучела принца. Люди требовали отнять у него титул. Родители под давлением общественности заявили, что хотят от него отречься, лишив наследства. Манвендра Сингха Гохила решил отстаивать права ЛГБТ в Индии. Свой розовый дворец он превратил в центр для уязвимых людей ЛГБТ. «Мне нужно спасти этих людей, которые остались без крова, иначе они умрут, покончат с собой или уйдут», – заявил он.

В центре для людей с нетрадиционной ориентацией оказывают медицинскую, психологическую и финансовую помощь, чтобы те стали независимыми от своих семей. Кроме того, людей обучают профилактике СПИДа. Принц планирует использовать центр, чтобы предлагать бесплатные семинары по безопасному сексу молодым людям ЛГБТ, а также проводить беседы с родителями, которые приняли сексуальную ориентацию своих детей.

«В шкафу так много людей, живущих двойной жизнью: вы должны жить так, как общество хочет, чтобы вы жили», – сказал Манвендра.

С 1860-х годов в Индии действует закон, запрещающий «добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей». Нарушившим его грозит до 10 лет тюрьмы.