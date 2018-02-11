Победителями 68-го ежегодного фестиваля итальянской песни «Сан-Ремо» стали Эрмал Мета и Фабрицио Моро, в дуэте исполнившие композицию Non mi avete fatto niente («Вы мне ничего не сделали»). Песенный конкурс завершился в субботу на сцене театра «Аристон» в курортном городке Сан-Ремо на Лигурийском побережье, сообщает РИА-Новости.

Песня-победитель написана под впечатлением от серии терактов, прокатившихся по Европе в последние годы. В ней говорится «о красном от огней и стыда море Ниццы», где террорист на грузовике врезался в толпу людей в июле 2016 года, дождливом лондонском небе, «которое не делает скидок даже на время похорон», после серии нападений на Вестминстерском мосту, а также аналогичных кровавых событиях в Париже, Барселоне и Каире.

«Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», — говорится в тексте песни.