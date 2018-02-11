Впервые Всемирный день больного был отмечен 11 февраля 1993 года.

Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные профилактике болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни.

Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла II. В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезни Паркинсона. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе.