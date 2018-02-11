Пара из США, вдохновившись рассказами о людях, променявших жизнь в городе на бесконечное путешествие, продала все имущество и купила яхту. Однако сказка закончилась всего через два дня, когда судно неожиданно затонуло.

В апреле прошлого года 26-летний Тэннер Бродвелл и 24-летняя Никки Уолш продали все свое имущество в Колорадо и купили 49-летний парусник, надеясь воплотить в жизнь свою мечту жить, путешествуя по морям. Однако приключения пары и их мопса по кличке Реми закончились уже через два дня, когда яхта их мечты напоролась на какую-то подводную преграду и быстро ушла под поду.

«Я продал все, что у меня было, и потерял все за 20 минут», — рассказала Бродвелл, пишет Daily Mail.

Авария произошла около 21.00. По словам ребят, им стало сложно управлять лодкой, поскольку то, что они видели вокруг, отличалось от информации навигационных карт. А затем их корабль очень сильно ударился обо что-то кормой. Вода быстро заполняла парусник, и Уолш вызвала спасателей.

Почти час в ожидании спасателей пара провела в полной темноте, наблюдая, как каюту заливает вода, а их вещи тонут. «Я просто стояла там в страхе. Я потеряла все, что у меня было. Я видела, что мои вещи погружались в воду, и я не могла добраться до них», — рассказала Уолш.

К моменту прибытия сотрудников морской охраны лодка почти полностью скрылась под водой. Паре, успевшей спасти собаку, немного денег и карты социального страхования, не оставалось ничего, как перебраться на борт спасательной лодки.

Издание отмечает, что ни у Тэннера, ни у Никки не было опыта управления судном. Теперь, оставшись с $90 в кармане, путешественники не знают, что будут делать дальше. Впрочем оба они уверены, что это не последнее их приключение в море.

«Я не собираюсь сдаваться. Я планирую взять еще одну лодку», — сообщил Бродвелл.