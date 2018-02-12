Как рассказал в своем недавнем интервью 35-летний Джейми Дорнан, исполнитель главной роли во франшизе «50 оттенков серого», новый фильм из которой недавно вышел на экраны, он просто не знает, чтобы он делал без ценных советов своей партнерши по съемкам — 28-летней актрисы Дакоты Джонсон.

Как признался актер, ему порой решительно не хватало опыта для съемок в эротическом кино. И Дакоте то и дело приходилось подсказывать ему как лучше действовать в той или иной ситуации. «Я гораздо чаще получал советы от нее, чем от нашего режиссера. К примеру, я горжусь тем, как научился, под ее руководством, сексуально раздевать женщину!» — заявил актер. Самое забавное в этой ситуации то, что, по идее, все должно было бы быть наоборот. Ведь Джейми старше Дакоты на 7 лет, и, к тому же, в отличие от нее, обладает опытом семейной жизни — он женат уже пять лет и воспитывает двух дочерей.

Как пишет издание 7Дней, Джейми посетовал, что порой его приводят в недоумение и обижают вопросы, которые задают ему фанаты франшизы. Дело в том, что актера замучили расспросами о том, увидят ли они его в новом кино, которое вскоре выходит на экраны, абсолютно голым и «анфас». «Меня без конца расспрашивают, сколько мне за это предлагали, и согласился ли я, в конце концов. Люди, похоже, не понимают, что мы снимаем не «порно», так что в этом просто не было никакой необходимости. Конечно, в фильме будет много «обнаженки», но ни я, ни Дакота, не собирались показывать абсолютно все. Более того, даже в тех сценах, где кажется, что я голый — это совершенно не так: все, что зрителям не нужно видеть не положено, прикрыто специальным чехлом!» — поведал Дорнан.

А в завершение своего рассказа, Джейми окончательно огорчил фанатов. Он решительно заявил, что решительно и бесповоротно покончил с ролью Кристиан Грэя. «Даже если Эрика Джеймс (автор книг, по которым снималась франшиза) продолжит свою серию бестселлеров и будут запланированы новыt фильмы, я в них участия точно принимать не буду. Я уже явно становлюсь староват для подобных «игр».