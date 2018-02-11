Политические партии Индонезии рассматривают новый свод уголовных наказаний, предусматривающий ответственность за секс до брака и однополые связи, сообщает портал coconuts.co.

У нового закона в стране много противников. В том числе и гетеросексуальных пар, которые хотят интимной близости, не вступая в брак. За секс до брака и измену супругу предполагается ввести тюремное заключение сроком до пяти лет. Но больше всего опасаются немногочисленные представители ЛГБТ-сообщества.

В то же время, значительное число политиков считает, что новый закон на будущих выборах позволит привлечь на их сторону голоса ортодоксальных мусульман. В частности, Министерство здравоохранения пообещало выпустить специальный документ, признающий гомосексуализм психическим расстройством. Ранее по требованию правительства Google был вынужден удалить разработанный для индонезийских геев сервис онлайн-знакомств.

Согласно соцопросу, проведенному в 2013 году, 72 процента мусульманской общины страны выступают за замену светских законов исламским правом.

Современная численность населения Индонезии оценивается в 266 миллионов человек (четвертое место в мире). Около 88 процентов исповедуют ислам. Тем не менее, Индонезия считается светским государством.