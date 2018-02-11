Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».

Как передает Report со ссылкой на официальный аккаунт NASA в Instagram, cнимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата «Терра».

Как говорится в сообщении агентства, ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок. На фото виден берег Туркменистана. Часть Ирана также видна внизу изображения.

Ученые намерены понять природу этого явления в связи с тем, что оно может негативно влиять на рыболовство.

В NASA отмечают, что анализ спутниковых изображений является ключевым методом в мониторинге Каспийского моря.