Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин, пишет газета Daily Record.

Компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut («Неразбавленный»). Напиток будет представлен на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.

«Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться», — заявил представитель бренда Райан Родес.

Предприниматель отметил, что большинство джинов имеют крепость 40-50%, поэтому при употреблении напитка нужно проявлять осторожность.

Как сообщает газета, джин Uncut побил предыдущий рекорд. В прошлом году шведский ликероводочный завод выпустил джин крепостью 76%