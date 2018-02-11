Мужчина застрелил четырех человек на территории округа Джонсон в штате Кентукки (США) и совершил самоубийство, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию управления окружного шерифа в социальной сети Facebook.

Как следует из заявления, стражи порядка получили информацию о стрельбе в северной части округа. Прибыв на место, они выяснили, что два человека были застрелены. Подозреваемый в их убийстве скрылся на машине, он был объявлен в розыск. В поисках участвовала полиция штата.

Позже в этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль подозреваемого в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем они нашли тела двух человек, по данным властей, тоже убитых преступником. Сам он покончил с собой до приезда полиции.

В управлении шерифа пока не сообщили, какими мотивами руководствовался преступник.