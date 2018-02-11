При организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Ассоциации Финляндия-Азербайджан в Хельсинки 10 февраля прошел форум азербайджанских диаспорских организаций в скандинавских странах.

Как сообщает АПА, выступивший на форуме президент КАЕ Сахиль Гасымов сообщил о запланированном на конец месяца внеочередном съезде конгресса.

С.Гасымов также проинформировал о новых проектах и мероприятиях, которые будут реализованы после съезда.

Президент КАЕ также отметил, что дан старт созданию центров по регионам Европы (Скандинавии, Западной Европе, Великобритании, Прибалтике, Восточной Европе и т.д.): «Скоро завершится процесс создания этих центров, будут определены их руководители».

Затем прошли обсуждения деталей предстоящих мероприятий. Свои мнения и предложения по вопросу изложили председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев, сопредседатель Ассоциации Финляндия-Азербайджан Арзу Мурадлы, глава парижского Азербайджанского дома Мирвари Фаталиева, глава азербайджанской диаспоры Швеции Надир Холленбранд, Яшар Нифталиев (Германия), Сафар Садиги (Дания) и др.

Президент КАЕ С.Гасымов отметил, что все озвученные предложения будут рассмотрены.