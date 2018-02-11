В Самухе зафиксирован случай нанесения ножевого ранения. Как сообщает АПА, жительница села Саркар Юсибова Пакиза 1945 г.р. поступила в больницу ножевыми ранениями в области бедра. Ей оказана медпомощь. Состояние неудовлетворительное.

По словам пострадавшей, ножевые ранения ей нанес пьяный зять. По сообщению, дочь П.Юсибовой 2 месяца назад после семейного скандала с мужем вернулась в отчий дом. Мужчина несколько раз пытался безуспешно вернуть супругу. Явившись в последний раз в нетрезвом состоянии с тем же намерением, он нанес ножевые ранения теще.

По факту ведется расследование.