США считают инцидент на границе Израиля сознательной эскалацией напряженности со стороны Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В субботу армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

«США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту. Осознанная эскалация угрозы со стороны Ирана и его амбиции по проецированию своей силы и доминирования подвергают риску все народы в регионе, от Йемена до Ливана. США продолжают отражать все злонамеренные действия в Иране и призывают Иран покончить с поведением, которое угрожает миру и стабильности», — заявила Науэрт.