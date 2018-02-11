Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу.

Об этом заявил в субботу сам Саакашвили в интервью телекомпании «Рустави-2».

Находящийся в Киеве политик сообщил грузинскому телеканалу, что «иммиграционная служба Украины подписала пакет документов», чтобы депортировать его в Польшу. Он заявил, что «независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти» на Украине.

В пятницу министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для процедуры экстрадиции лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в Грузию. Он также пояснил, что ведомство ждет завершения экстрадиционной проверки, для принятия окончательного решения в рамках украинского законодательства и международных норм.

В понедельник киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, который отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, что создает риск для его депортации из страны. Однако защита политика утверждает, что пока продолжаются судебные разбирательства по искам политика, правовых оснований у власти для его экстрадиции нет.