Жительница Нагорного района Москвы решила добиться уборки снега в своем районе, написав на сугробах «Навальный».
Как передает «Дождь», об этом в твиттере сообщила ее соседка Варвара Грязнова.
Соседка отчаялась ждать уборки снега в ответ на простые жалобы и просьбы и перешла к решительным действиям! Запасаемся 🍿 и считаем, через сколько минут снег уберут #навальный @navalny #нагорный #юао #жкх #москва #снег pic.twitter.com/6fFQer2zWr
— Varvara Gryaznova (@supervarka) 10 февраля 2018 г.
Позже она сообщила, что сотрудники коммунальных служб пришли убирать снег. Девушка опубликовала видео, на котором видно, как они лопатами убирают снег, где написано «Навальный».
«Именно на эту надпись можно привлечь дворников во двор. Это работает! Пользуйтесь», — сказала автор видео.
Ну что — именем Навального @navalny действительно можно вызвать дворника в ваш двор ;) проверено в районе #Нагорный #юао #Москва #жкх #снег #сугробы pic.twitter.com/NbazJtQ1ye
— Varvara Gryaznova (@supervarka) 10 февраля 2018 г.