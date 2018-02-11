Жительница Нагорного района Москвы решила добиться уборки снега в своем районе, написав на сугробах «Навальный».

Как передает «Дождь», об этом в твиттере сообщила ее соседка Варвара Грязнова.

Позже она сообщила, что сотрудники коммунальных служб пришли убирать снег. Девушка опубликовала видео, на котором видно, как они лопатами убирают снег, где написано «Навальный».

«Именно на эту надпись можно привлечь дворников во двор. Это работает! Пользуйтесь», — сказала автор видео.