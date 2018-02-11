Супруга экс-министра обороны Азербайджана генерала Дадаша Рзаева опровергла информацию о том, что виновником секс-скандала в Образовательном комплексе номер 132-134 города Баку оказался внук экс-министра.

Как заявила Musavat.com Аиша Рзаева, с тех пор, как распространилась эта информация, к ним стали поступать многочисленные звонки.

По ее словам, внуки Дадаша Рзаева находятся не в Азербайджане. Она также отметила, что сам генерал не знает о распространении этой информации:

«Он перенес инсульт, и если узнает об этом, это плохо на нем отразится».

Как отметила Аиша Рзаева, в этой школе никто из их родственников не учится:

«В стране столько Рзаевых, нельзя связывать всех Рзаевых с Дадашем Рзаевым».

***

Насильником в бакинском Образовательном комплексе номер 132-134 оказался внук бывшего министра обороны Азербайджана Дадаша Рзаева, передает haqqin.az.

Насильник задержан, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что по факту совершения насильственных действий сексуального характера в Образовательном комплексе номер 132-134 города Баку учащимся 11 класса против учащейся 7 класса в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 УК АР.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, его ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.