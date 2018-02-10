Персональный сайт блогера Алексея Навального внесен в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать ресурсы, содержащие запрещенную к распространению в России информацию.

Как передает Лента.ру, это следует из данных реестра.

Решения приняты 9 февраля Усть-Лабинским районным судом, расположенным в Краснодарском крае. Доступ к сайту пока не ограничен.

Помимо этого, в реестр внесены страница на сайте с одним из расследований Навального и соответствующий ролик на YouTube.

Расследование посвящено миллиардеру Олегу Дерипаске. Представитель бизнесмена назвал все обвинения в адрес Дерипаски «плодом воображения группы лиц» и заверил, что предприниматель намерен обратиться в суд для защиты своей репутации.