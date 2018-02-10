Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждалась «ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии».

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — отмечается в сообщении.