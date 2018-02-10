Более 150 нелегальных мигрантов, направлявшихся в США, задержаны в Мексике.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в субботу национальный институт миграции латиноамериканской страны.

По данным ведомства, мигранты были обнаружены в результате двух операций. В ходе первой в штате Халиско были задержаны два автобуса, в которых ехали 100 человек с поддельными документами. Из них 97 человек оказались гражданами Гватемалы и еще трое – Гондураса.

Затем в штате Веракрус полиция задержала грузовой автомобиль, внутри которого прятались еще 53 гватемальца. Они ехали в ужасных условиях: без вентиляции, воды и питания, говорится в сообщении.

Среди задержанных мигрантов было 54 ребенка. Сейчас они переданы на попечение социальной службе, взрослые мигранты доставлены в миграционную службу.