Число турецких военнослужащих, погибших за день в ходе операции в сирийском Африне, возросло до семи, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

«Еще два наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», четверо получили ранения. Уничтожены 11 членов террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ», — сообщил генштаб ВС Турции.

Ранее в субботу генштаб сообщил о пяти погибших в Африне турецких военнослужащих, в том числе двух — во время крушения вертолета ATAK на границе с Сирией.