После тайных переговоров, продолжавшихся в течение нескольких месяцев, американская разведка заплатила $100 тыс. пообещавшему вернуть украденное хакерами «кибероружие» Агентства национальной безопасности (АНБ) россиянину‍.

Как передает Газета.ру со ссылкой на издание The New York Times, по словам россиянина, данные должны были включать компромат на президента США Дональда Трампа.

По данным издания, наличные, переданные в чемодане в гостиничном номере в Берлине, были выплачены в качестве на первого взноса в размере $1 млн.

«Кража секретных инструментов взлома была разрушительной для АНБ и агентство изо всех сил пыталось получить полную информацию о том, чего не хватает», — пишет NYT.

В итоге вместо того, чтобы предоставлять «кибеоружие» россиянин предоставил «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию с участием Трампа и других лиц, включая банковские записи, электронные письма и предполагаемые данные российской разведки».

Представители американской разведки заявили, что они прекратили сделку из-за опасение стать частью российской операции, направленной на разлад внутри американского правительства.

Ранее сообщалось, что АНБ случайно удалили данные многолетней интернет-слежки.