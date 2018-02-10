Главной проблемой Украины была и остается коррупция, поэтому правительство в Киеве намерено в течение этого года создать независимый суд по борьбе с коррупцией.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil, выдержки из которого приводит в субботу электронная версия издания.

«Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться», — отметил Порошенко.

В этой связи украинский президент пообещал зарубежным кредиторам, что в течение 2018 года в Украине будет учрежден независимый антикоррупционный суд. Порошенко также рассказал о планах начать плотное сотрудничество с западными спецслужбами по возвращению в Украину финансовых средств, которые были незаконно выведены за границу украинскими олигархами, политиками и государственными служащими, пишет австрийский журнал.

По словам Порошенко, вступление Украины в НАТО и Европейский союз остается по-прежнему важнейшим приоритетом украинской политики.

«Вы знаете, почему Австрия не является членом НАТО? Потому что Россия не ваш сосед. Мы же увидели в России агрессора. НАТО — единственный эффективный механизм для коллективной безопасности», — уверен Порошенко. В то же время Порошенко считает, что антироссийские санкции ЕС должны быть «мотивацией для России выполнить минские соглашения».

Президент Украины 8 февраля посетил с официальным визитом в Вену, провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а также посетил Оперный бал в Венской государственной опере.