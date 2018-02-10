Последняя неделя стала одной из самых кровавых за период конфликта в Сирии, сообщили представители ООН.

«В пригороде Дамаска — Восточной Гуте и в провинции Идлиб в период с 4 по 9 февраля 2018 года в результате авиаударов сил и сторонников Башара Асада погибли 230 человек. В целом же за указанный период в данных районах Сирии убито 277 гражданских лица», сообщил Верховный комиссар ООН по права человека Зейд Раад аль Хусейн.

Как передает Anadolu, по его словам, только в блокированной Восточной Гуте, где проживает 350 тысяч человек, за последние дни погибло 210 человек, в том числе более 50 детей и 42 женщины.