Израильские власти призвали российскую сторону вмешаться в развернувшийся на границе с Сирией конфликт. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает The Times of Israel.

Как передает «Лента», Москву также попросили сообщить Дамаску, что, несмотря на удары израильских истребителей по сирийским военным объектам, Тель-Авив не заинтересован в агрессивных действиях.

В ответ Москва призвала все стороны конфликта к «сдержанности» и заявила, что рисковать жизнями российских солдат, которые борются с терроризмом на стороне сирийских правительственных войск, «абсолютно неприемлемо».