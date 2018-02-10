В Министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на сообщения Израиля о перехвате якобы иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии, передает RT.

«Заявления о полёте иранского беспилотника… слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства», — приводит Press TV слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

10 февраля армия Израиля сбила беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, принадлежал Ирану и вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.