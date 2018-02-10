Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран — Днем победы исламской революции. Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – постоянного мира и благосостояния», — говорится в поздравлении главы государства.