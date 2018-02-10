Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что купил «долю в биткоине». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал глава республики.

При этом озвучивать объем вложенных инвестиций он не стал. «Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте», — приводит его слова «Лента».

Глава Чечни выступил против запрещения криптовалют, но подчеркнул, что в этой сфере необходимо строгое регулирование. «Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», — считает он.

В начале февраля Кадыров сообщал, что собирается внедрить в республике системы блокчейн. «По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — уточнял он.