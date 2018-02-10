Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Тахир Миркишили и Кямран Набизаде с 12 по 16 февраля будут находиться с визитом в Австрии с целью участия в семинаре по торговой политике для членов парламента стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, передает Тренд.

На мероприятии, организованном Всемирной торговой организацией (ВТО) и Объединенным венским институтом, состоится обмен мнениями о роли ВТО в межрегиональной торговле, роли парламентов в совершенствовании законодательства в области торговли и по другим вопросам.