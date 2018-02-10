Ливан направил в субботу в Совет Безопасности ООН жалобу, обвинив Израиль в нарушении своего суверенитета. Как говорится в послании МИД республики, переданном агентством Al Wataniya, Бейрут «осуждает использование израильскими ВВС воздушного пространства Ливана для нанесения ракетных ударов по Сирии».

«Ливан предупреждает Израиль от продолжения подобных действий, которые подрывают стабильность в регионе Ближнего Востока», — подчеркивается в документе. МИД Ливана просит также дружественные государства «повлиять на Израиль и заставить отказаться от агрессивных акций». При этом в послании подтверждается «законное право соседней Сирии на защиту от израильских нападений».

Как передает ТАСС, израильские ВВС вошли в субботу в ливанское воздушное пространство и совершили облеты пограничных районов у города Марджаюн. На самой границе сохраняется спокойствие. Президент Ливана Мишель Аун дал в субботу указание войскам «сохранять готовность к отражению любой провокации».

Ранее Израиль нанес массированные ракетные удары по 12 целям в Сирии, включая системы ПВО, размещенные под Дамаском. В ходе этих атак израильские ВВС наносили удары в том числе из воздушного пространства Ливана.