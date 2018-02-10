В ходе проходящего в Махачкале совещания генпрокурор России Юрий Чайка поручил органам прокуратуры разобраться со всеми сферами, подверженными наибольшим коррупционным рискам.

Так, генпрокурор указал на необходимость выяснить источник средств, на которые были построены «самые большие дома», принадлежащие республиканским чиновникам. «Как оказалось, самые большие дома в республике — у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь, на какие средства они построены», — сказал он.

Также, по словам Чайки, необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящим в родстве, участия руководителей госорганов в деятельности бизнес-структур.

Кроме того, генпрокурор назвал выделение земельных участков одной из наиболее подверженной коррупции сфер в Дагестане. «Обратите особое внимание на сферы, подверженные наибольшим коррупционным рискам. В первую очередь… обратите внимание на работу ведомств, ответственных за регистрацию выделяемых или приобретаемых участков», — поручил он.

Также генпрокурор акцентировал внимание на фактах хищения средств при выделении грантов на развитие АПК и малого бизнеса, а также финансовых средств, направленных на обеспечение занятости населения и медицинское страхование. «Установите контроль за расходами бюджета. В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидий на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, ОМС. Требуется жестко пресекать такие факты», — цитирует ТАСС.

«Деятельность на всех перечисленных направлениях следует проводить открыто, опираясь на деятельность общественных организаций, в полном контакте с населением», — добавил Чайка.

Генпрокурор подчеркнул, что работу по борьбе с коррупцией сейчас нужно «начинать с антикоррупционной экспертизы всех правовых актов».

Напомним, специальная комиссия Генпрокуратуры РФ в ходе проведенных мероприятий обнаружила факты коррупции со стороны высокопоставленных чиновников Дагестана. Так, были арестованы премьер-министр, его заместители, бывший министр образования, а также мэр Махачкалы и главный архитектор дагестанской столицы.