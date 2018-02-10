Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт «Внуково», говорится в сообщении AZAL.

«В связи с технической неисправностью задерживается рейс AZAL J2-808 Москва (VKO) — Баку (GYD). Техническая неисправность была обнаружена после вылета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт «Внуково», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажиры данного рейса будут отправлены в Баку сегодняшним рейсом J2-809, который будет выполнен более вместительным воздушным судном. Запланированное время вылета: 16:30 по бакинскому времени, прибытие во Внуково: 18:40 по местному времени.

Авиакомпания отмечает, что в случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.