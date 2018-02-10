«Ситуация на оползневом участке в Баиле серьезная, в настоящий момент на территории принимаются меры безопасности».

Как сообщает АПА, об этом на встрече с переселенными из оползневой территории жителями заявил глава ИВ Сабаилского района Эльдар Азизов.

Глава ИВ сказал, что в настоящий момент ведутся переговоры. С начала следующей недели переселенным жителям будут предоставлены деньги за аренду жилья.

Также Э. Азизов сообщил, что жителям, у которых нет места для временного проживания, были выделены места в средней школе. Они обеспечиваются горячей пищей 3 раза в день.

Глав ИВ Сабаилского района также дал поручение переселить и других жителей, проживающих на нижней части Баилского склона.

***

В результате оползня на Баилском склоне 4 дома были полностью разрушены.

Как сообщает АПА, об этом заявил замглавы ИВ Сабаилского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Абид Алиев.

Он сказал, что в результате произошедшего пострадавших нет: «Потому что 15 дней назад все дома были освобождены. На территории никто не проживает».

Начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов сообщил АПА, что на Баилском склоне активизировался оползневой процесс.

По его словам, в настоящий момент проводится осмотр территории: «Глубина трещин достигла 5-6 метров. Дополнительная информация будет предоставлена позже».