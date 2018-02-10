По факту совершения насильственных действий сексуального характера в Образовательном комплексе номер 132-134 города Баку учащимся 11 класса против учащейся 7 класса в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса.

Как сообщает Report, решением Сабаильского районного суда в отношении подозреваемого в совершении преступления Р.Д. избрана мера пресечения в виде ареста.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, его ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время следствие продолжается.

Директор учебного Комплекса Сара Ханларова заявила, что этим делом занимаются правоохранительные органы, и по этой причине не хотела бы давать подробную информацию: «Пока идет расследование. Но видеокадры сфабрикованные. Однако кем сфабрикованы мы не знаем. Министерство образования также ведет расследование».