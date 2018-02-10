11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Подует юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 7-10°, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег. Днем осадки в западных районах постепенно прекратятся. В отдельных местах будет туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.