Проведение в Азербайджане президентских выборов в апреле соответствует законодательству, сказал в субботу на заседании политического совета партии «Современный Мусават» ее председатель Хафиз Гаджиев.

«Выборы пройдут в соответствии с Конституцией страны. Некоторые силы, называющие себя оппозицией и финансируемые «Сорос» и другими иностранными структурами, армянами, проводят против Азербайджана клеветническую кампанию. Мы этого не допустим», — сказал Гаджиев.

Затем была утверждена повестка заседания. Согласно повестке, было обсуждено выдвижение кандидата на пост президента от партии «Современный Мусават». После обсуждений было предложено выдвижение кандидатуры председателя партии Хафиза Гаджиева, отмечает Тренд.