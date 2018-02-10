США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Азии, перебросив туда часть подразделений, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, для того, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Китая. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч – в Южной Корее и 7 тысяч – на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане.

Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы – от стихийного бедствия до угрозы безопасности.