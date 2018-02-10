В штате Калифорния в США кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу, 10 февраля, попал в аварию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC7.

Отмечается, что кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступил с речью.

Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.

Пассажиров Toyota, женщину и ее сына, и водителя мотоцикла госпитализировали.

Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.