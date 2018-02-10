Израильская авиация атаковала 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране, сообщила армейская пресс-служба.

Военные уточнили, что речь идет о второй за день волне бомбардировок, последовавшей за уничтожением в предрассветные часы иранского пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был сбит над Израилем.

«Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии», — сказано в сводке об операции.

«Удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии», — добавили военные.

Налет, по их словам, вновь сопровождался массированным огнем с земли, который активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля, отмечает РИА Новости.