Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин призвал Северную Корею возобновить диалог с Соединёнными Штатами, отметив, что это поспособствует развитию отношений между КНДР и Южной Кореей.

«Наискорейшее возобновление диалога между Соединёнными Штатами и севером необходимо также для развития отношений между Южной Кореей и Северной Кореей», — приводит его слова «Рёнхап».

Он отметил, что для посещения КНДР прежде всего нужно «создать необходимые условия».

«Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем», — сказал южнокорейский лидер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян, он призвал его посетить страну в «ближайшее время».